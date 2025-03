Кейт Мидълтън отбеляза 1 година от диагнозата рак: Природата беше мое убежище (ВИДЕО)

Принцесата на Уелс, Катрин, трогна почитателите си, като отбеляза тазгодишния Ден на майката не с традиционна семейна снимка, а с вдъхновяващо видео, отдаващо почит на силата и утехата, които природата носи.

Видеото, публикувано в социалните мрежи, съдържа красиви кадри от гори, плажове, океани и поля из цяла Великобритания. Лично Кейт се появява само за миг, докосвайки кората на дърво, без да показва лицето си. Принц Уилям и семейното куче Орла се виждат само в гръб.

Посланието, придружаващо клипа, е подписано лично от 43-годишната принцеса и гласи:

"През изминалата година природата беше нашето убежище. На този Ден на майката нека почетем Майката Природа и признаем как връзката ни с естествения свят не само подхранва вътрешния ни свят, но и ни напомня за ролята, която играем в пъстрата тъкан на живота. C."

Темата за изцелителната сила на природата се превърна в централен елемент в комуникацията на Катрин, особено след като тя премина през тежък период, свързан с лечението ѝ от рак. Миналата година тя разкри, че е завършила химиотерапия, като също използва кадри от природата в Норфолк – вероятно заснети по същото време като настоящото видео.

Over the past year, nature has been our sanctuary. This Mother’s Day, let us celebrate Mother Nature and recognise how our bond with the natural world can help not only nurture our inner selves, but remind us too of the role we play within the rich tapestry of life. C pic.twitter.com/kAzkdmZ457