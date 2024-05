Рафаел Надал изигра последния си мач в Мадрид

Рафаел Надал изигра последния си мач на домашния турнир в Мадрид. След победите над Даруин Бланч, Алекс де Минор и Педро Качин, Матадора беше спрян от Иржи Лехечка, който продължава към четвъртфиналите след успех със 7:5, 6:4 срещу петкратния шампион в испанската столица.

Въпреки бурната подкрепа за 37-годишния Рафа, талантливият чех съумя да издържи на напрежението и разочарова звездата и феновете му. Следващият съперник на 22-годишния Лехечка ще бъде Даниил Медведев.

Организаторите бяха подготвили специална церемония, с която да изпратят Надал след последния му мач на турнира. Бяха разпънати специални плакати, напомнящи за петте титли на Матадора в Мадрид. На Рафа беше подарен специален трофей.

Под бурните аплодисменти на станалата на крака публика, Рафа отправи благодарности. "Искам да благодаря на всеки, който помогна в моята кариера. Разбира се, още не съм приключил. За мен е истински подарък това, което направихте в последните 20 години, всички емоции в Мадрид. Имах късмет като дете да превърна хобито си в кариера. Имах страхотен късмет да преживея всичко това. Няма как да искам повече. Винаги съм искал да бъда добър пример за следващото поколение. Титлите са важни, но аз съм влюбен в спорта, в емоциите. Горд съм с това, което преживяхме заедно. Беше тежко, но тялото ми дава сигнали, че вече е време. Щастлив съм, че имах шанса да играя на този турнир", каза Надал.

На трибуните съпругата и сестра му не успяваха да сдържат сълзите си.

A beautiful and golden career is slowly coming to an end. You will be missed Rafael Nadal ❤️ pic.twitter.com/ophngrYxZT