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Спортът по ТВ в сряда (16 април)

16 Април, 2025 07:44 375 0

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  • тенис-
  • волейбол

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в сряда (16 април) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

12.00 Тенис: турнир в Барселона - МАХ Спорт 1

12.00 Тенис: турнир в Мюнхен - МАХ Спорт 3

13.00 Футбол: „Сидни“ - „Лайън Сити“ - Нова спорт

14.40 Колоездене: Обиколка на Абруцо, втори етап, мъже - Евроспорт 1

16.00 Вдигане на тежести: Европейско първенство - Ринг тв

16.30 Колоездене: Обиколка на Линбург, мъже - Евроспорт 1

17.00 Тенис: турнир в Барселона - МАХ Спорт 1

19.00 Волейбол: „Локомотив Авиа“ - ЦСКА - МАХ Спорт 2

19.00 Вдигане на тежести: Европейско първенство - Ринг тв

20.00 Баскетбол: „Апоел“ (Тел Авив) - „Гран Канария“ - МАХ Спорт 4

21.30 Футбол: „Нюкасъл“ - „Кристъл Палас“ - Диема спорт 2

21.30 Волейбол: „Перуджа“ - „Лубе“ - МАХ Спорт 2

22.00 Футбол: ШЛ „Реал“ - „Арсенал“ - бТВ Екшън

22.00 Футбол: ШЛ „Интер“ - „Байерн“ - Ринг тв

02.00 Хокей: НХЛ „Уинипег“ - „Анахайм“ - МАХ Спорт 2


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