Спортът по ТВ в сряда (16 април)

12.00 Тенис: турнир в Барселона - МАХ Спорт 1
12.00 Тенис: турнир в Мюнхен - МАХ Спорт 3
13.00 Футбол: „Сидни“ - „Лайън Сити“ - Нова спорт
14.40 Колоездене: Обиколка на Абруцо, втори етап, мъже - Евроспорт 1
16.00 Вдигане на тежести: Европейско първенство - Ринг тв
16.30 Колоездене: Обиколка на Линбург, мъже - Евроспорт 1
17.00 Тенис: турнир в Барселона - МАХ Спорт 1
19.00 Волейбол: „Локомотив Авиа“ - ЦСКА - МАХ Спорт 2
19.00 Вдигане на тежести: Европейско първенство - Ринг тв
20.00 Баскетбол: „Апоел“ (Тел Авив) - „Гран Канария“ - МАХ Спорт 4
21.30 Футбол: „Нюкасъл“ - „Кристъл Палас“ - Диема спорт 2
21.30 Волейбол: „Перуджа“ - „Лубе“ - МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: ШЛ „Реал“ - „Арсенал“ - бТВ Екшън
22.00 Футбол: ШЛ „Интер“ - „Байерн“ - Ринг тв
02.00 Хокей: НХЛ „Уинипег“ - „Анахайм“ - МАХ Спорт 2
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