Германия официално си осигури пет клуба в Шампионска лига от новия сезон, стана ясно кои са

Германия официално си осигури пет клуба в Шампионска лига през следващия сезон. Това официално стана факт след победата на Борусия Дортмунд с 1:0 над Пари Сен Жермен в първи полуфинал в турнира.

Доброто представяне на клубовете от Бундеслигата помогна първенството да събере по-голям коефициент от Висшата лига, което дава право на един отбор повече в новия формат на Турнира на богатите. Настоящият сезон е истинско фиаско за Премиърлийг в Европа, като единствено Астън Вила успя да стигне до полуфинал в Лига на конференциите.

Така Германия се присъедини към Италия, като двете страни ще имат по пет представителя в Шампионска лига. Три кръга преди края на Бундеслигата е ясно, че това ще са шампионът Байер Леверкузен, Байерн Мюнхен, Щутгарт, РБ Лайпциг и Борусия Дортмунд.

🚨🇩🇪 Bundesliga has now officially the fifth Champions League spot secured for next season, same as Serie A.