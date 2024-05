Ас на Барселона пред напускане

Полузащитникът на Барселона - Педри, може да напусне клуба, съобщава Radio Marca.

Каталунците са готови да се разделят с 21-годишния испанец това лято и затова ръководството е прекратило преговорите с играча за нов договор. В треньорския щаб не са доволни от развитието на креативния халф, а контузиите допълнително усложняват ситуацията.

През този сезон Педри изигра 29 мача, в които отбеляза 2 гола и направи 5 асистенции.

