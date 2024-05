Ерик тен Хаг вариант за нов наставник на Байерн Мюнхен

Ръководството на Байерн Мюнхен обмисля вариантите за нов треньор на отбора през новия сезон. Баварците вече получиха откази от Шаби Алонсо, Юлиан Нагелсман и Ралф Рангник.

Германският колос се споразумя с настоящия наставник Томас Тухел да напусне клуба след края на сезона. Оставането на германеца и през следващата кампания вече също е опция пред клуба, но се обсъждат и други вариант.

Сред тях и е мениджърът на Манчестър Юнайтед Ерик тен Хаг, информира BILD. 53-годишният нидерландец може да бъде освободен след края на сезона и негово завръщане на "Алианц Арена" е една от опциите за заместник на Тухел.

Julen Lopetegui (free), Roger Schmidt (Benfica), Erik ten Hag (Manchester United) and Roberto De Zerbi (Brighton, said yesterday that he'd like to stay) are the candidates currently being considered by Max Eberl [@cfbayern, @altobelli13]