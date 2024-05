Отбор излезе на терена с майки и гаджета от уважение към жените (ВИДЕО)

Интересен начин да покажат уважението си към жените избраха футболистите на Хетафе на домакинския мач с Атлетик Билбао (0:2) снощи.

Някои играчи излязоха на терена със своите майки, а други - с половинките си. В този интересен състав домакините направиха шпалир на тима от Билбао по повод спечелването на Купата на Краля преди седмици.

The most special moment 👏🏻 💙



¡El 𝗗𝗜́𝗔 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗘 ha llegado al Coliseum!



Mother's Day at the Coliseum 😍 pic.twitter.com/CqPILmSYLl