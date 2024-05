Наставникът на Порто иска да е треньор на Милан

Наставникът на Порто Сержио Консейсао се надява да води Милан през следващия сезон, заради което ще се опита да се раздели с настоящия си клуб, пише “Гадзета дело спорт”.

Любопитното е, че на 25 април Консейсао преподписа с Порто до лятото на 2028 година. Удължаването на договора обаче стана при доскорошния президент Нуно Пинто да Коща, а впоследствие Андре Вияш Боаш спечели изборите за шеф на клуба, които бяха на 27 април. Консейсао е приближен до Да Коща, докато Вияш Боаш има колебания относно новото споразумение на обща стойност около 28 млн. евро.

Така за следващите дни е предвидена среща между двете страни, след която се очаква да стане ясно дали специалистът ще остане, или ще си тръгне от “До Драгао”. Медиите в Португалия информират, че в контракта на треньора има специална клауза, която му позволява да го разтрогне заради избора на нов президент.

