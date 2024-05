Ливърпул подписа първи професионален договор с един от най-големите таланти в школата си – Кейлор Фигероа, обявиха от клуба.

17-годишният нападател е част от академията на мърсисайдци от 2018 г., като в момента играе за тима на Ливърпул до 18 години, за който има 3 гола и 2 асистенции в 9 мача. Кейлор е син на бившия национал на Хондурас - Мейнор Фигероа, който игра за Уигън и Хъл Сити.

Фигероа е част от юношеския национален отбор на САЩ, като в турнира на КОНКАКАФ до 17 години през 2023 г. вкара 7 гола и отборът му стигна до финала.

Keyrol Figueroa has signed his first professional contract with the Reds 🔴



Congratulations, Keyrol 👊