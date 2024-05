Без проблем: Григор Димитров е в следващия кръг на турнира в Рим

Григор Димитров побиди японеца Йошихито Нишиока със 7:5, 5:4 в мач от втория кръг на Мастърса в Рим.

Изненадващо началният удар на Григор не тръгна добре и се стигна до 30-30. Той обаче показа супер класа в заключителната част на гейма, съперникът му пусна наглед отлична къса топка, а най-добрата ни ракета със завидна бързина стигна до мрежата и с майсторски форхенд по диагонала затвори гейма - 1:0. По идентичен начин се разви подаването и на Нишиока. Българинът изравни за 30-30 с майсторско воле с гръб към мрежата, но в крайна сметка опонентът стигна до успех след бекхенд в мрежата на българина - 1:1. При 15-15 в следващия гейм Димитров записа два поредни аса и въпреки че последва пресилен негов удар, той спечели подаването си и поведе с 2:1. Въпреки че сервисът на съперника не затрудняваше нашия тенисист, Нишиока затвори бързо гейма след три непердизвикани грешки на Гришо - 2:2.

He gets knocked down, but he gets up again 🎶@GrigorDimitrov channels inner Nadal and wins the point after falling over#IBI24 pic.twitter.com/x3IZzIWZyN