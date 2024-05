Стадионът на Манчестър Юнайтед протече (ВИДЕО)

Стадионът на Манчестър Юнайтед "Олд Трафорд" протече по време на дербито с Арсенал (0:1) снощи.

Част от покрива на съоръжението на издържа на пороя, който се изля в Манчестър. На кадри от социалните мрежи се вижда, че водата успява да се пробие път дори в съблекалнята на гостите. Сериозно количество имаше и по трибуните.

Всичко това се случи пред погледа на новия бос в Юнайтед сър Джим Ратклиф, който пристигна в средата на сезона с обещание да върне старата слава на „червените дяволи“. Той обяви намеренията си да осигури нов стадион на английския гранд или поне да предостави средства за обновлението на настоящия.

Away changing room at Old Trafford 🌧️ pic.twitter.com/veLjy2sV3g — Chi Girl 🌸 (@beauttyy124) May 13, 2024

Apparently @teamLab_net has created a new immersive experience at Old Trafford. https://t.co/WpSZDjUeLn — Antoni Bohdanowicz (@AntBohdanowicz) May 13, 2024

What on earth is happening at Old Trafford?



☔️😨 pic.twitter.com/1JW8heN5th — Football Away Days (@FBAwayDays) May 12, 2024

This isn't old Trafford stop lieing or chasing clout nigga https://t.co/bjc8zDoPSj — UTD 4ever (@Bethrand65) May 13, 2024