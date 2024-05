Рашфорд се замеси в нов скандал

Късно снощи Манчестър Юнайтед спечели с 3:2 в последното си домакинство за сезона срещу гостуващия Нюкасъл. Един от акцентите по време на двубоя бе завръщането на Маркъс Рашфорд и Лисандро Мартинес, които се появиха от резервната скамейка и по всяка вероятност ще бъдат готови за предстоящия финал за ФА Къп срещу Манчестър Сити.

Нападателят обаче за пореден път през сезона се замеси в скандал още преди официално да бъде част от двубоя на “Олд Трафорд”. По време на загрявката преди срещата той влезе в конфронтация с фен от трибуните, което бе запечатано от камерите. Самият Рашфорд имаше доста недоволен вид и не се посвени да отговори на привърженика, докато други хора по трибуните го призоваваха да не обръща внимание. Малко след това нападателят се отдалечи към аутлинията, а там се появи един от стюардите, който също отправи реплики към фена.

Юношата на Манчестър Юнайтед определено прави доста слаб сезон и е отбелязал едва два гола в последните си десет мача с фланелката на “червените дяволи” в Премиър лийг, както и само осем гола и пет асистенции във всички турнири от кампанията. Именно това бе причината да търпи сериозни критики за играта си, а на няколко пъти се замеси и в скандали, най-сериозният от които бе свързан с алкохол и своеволно пропускане на тренировка преди няколко месеца.

Marcus Rashford and Manchester United fans bickering with each other before the game tonight…



Not a good look… 😬pic.twitter.com/oGWUidbMah