Мениджърът на Арсенал с огромно признание - получи Кралския орден на Испания

Мениджърът на Арсенал - Микел Артета, получи Кралския орден на Испания. Тази награда се присъжда със заповед на краля на Испания за изключителни заслуги към страната, както и за развитието на международните отношения и сътрудничеството с други страни. Орденът “Isabel La Catolica”е създаден на 14 март 1815 г. от крал Фернандо VII и е най-висшият кралски и държавен орден.

Артета получи ордена в испанското посолство в Лондон, а на церемонията присъства семейството му, както и приятели и служители на Арсенал.

Congratulations, Mikel ❤️



The boss has received a prestigious Spanish honour from his homeland by being bestowed with The Royal Order of Isabella the Catholic 👇