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Спортът по ТВ във вторник (21 май)

21 Май, 2024 06:16 213 0

Спортът по ТВ във вторник (21 май)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (21 май) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

12.00 Тенис, турнир в Лион МАХ Спорт 3
12.30 Тенис, турнир в Женева МАХ Спорт 1
13.15 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 17, мъже Евроспорт 1
13.20 Хокей на лед, Франция – Германия Ринг
16.30 „Етър“ - “Ботев“ (Вр) Диема спорт
17.00 Волейбол, България – Франция МАХ Спорт 2
17.20 Хокей на лед, Канада – Чехия Ринг
18.45 „Берое“ - „Локомотив“ (Сф) Диема спорт
21.00 „Пирин“ - „Хебър“ Диема спорт
21.20 Хокей на лед, Финландия – Швейцария Ринг
21.30 Плейоф в италианската Серия Б Нова спорт
21.30 Баскетбол, „Манреса“ - „Уникаха“ Диема спорт 2
23.30 Волейбол, Аржентина – Япония МАХ Спорт 2
02.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 1
03.00 Волейбол, Куба – Бразилия МАХ Спорт 2


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