За Гинес: В Израел поставиха нов футболен рекорд (ВИДЕО)

Израелските клубове Димона и Шимшон Тел Авив изиграха най-дългата серия на дузпи в историята на футбола!

Това се случи в плейоф за влизане във Втора израелска дивизия. Футболистите изпълниха общо 56 удара преди да бъде излъчен победителят.

В редовното време мачът завърши 2:2. При дузпите играчите на Димона взеха победата с 23:22.

Предишният рекорд, според Книгата на рекордите на Гинес, бе от 2005 г. Тогава отборът на Палас победи Сивикс след изпълнение на общо 48 дузпи във финала за Купата на Намибия (2:2, 17:16 при дузпи).

A new world record was set tonight in Israel. M.S. Dimona beat Shimshon Tel Aviv 23:22 in a penalty shootout in the third league playoff semifinal. In the historic duel, 56 penalties were kicked, more than the 54 penalties kicked in March 2022, when Washington beat Bedlington in… pic.twitter.com/U2v7DikKT6