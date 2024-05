Страхотен успех: Никола Цолов с първа победа във Формула 3 !

Никола Цолов остана недостижим за своите съперници в спринтовото състезание от Формула 3 в Монако и напълно заслужено записа първата си победа в шампионата, в който той се състезава за втора година.

Българският пилот направи отлично потегляне от полпозишъна и запази първата си позиция пред Тим Трамнцин, който изпревари съотборника на Никола в АРТ Лорънс ван Хьопен в спринта до първия завой. Последва едно спиране на състезанието за повече от 20 минути, което бе наложено след една масова катастрофа в първата обиколка, пише sportal.bg.

He’s done it 👏



Nikola WINS the @Formula3 #MonacoGP Sprint Race! pic.twitter.com/SVCmDIYa6l