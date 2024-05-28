Спортът по ТВ във вторник (28 май)

11.30 Тенис, Ролан Гарос Евроспорт 2
13.00 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 1
14.30 Волейбол, Бразилия – Япония МАХ Спорт 1
19.00 Баскетбол, „Балкан“ - „Рилски спортист“ МАХ Спорт 2
21.30 „Веен“ - „Регенсбург“ Диема спорт 3
00.00 Волейбол, Полша – Сърбия МАХ Спорт 1
01.00 „Атлетико Хуниор“ - „Ботафого“ МАХ Спорт 4
03.00 „Фламенго“ - „Милионариос“ МАХ Спорт 3
03.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2
03.30 НБА, „Далас“ - „Минесота“ Диема спорт 3
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