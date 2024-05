Звезда на Ман Сити пак пиян до козирката, едва не падна от клубния автобус (ВИДЕО)

Джак Грийлиш се размина по чудо с инцидент. Звездата на Манчестър Сити едва не падна от клубния автобус по време на шампионския парад.

Грийлиш беше във вихъра си точно както преди година, когато се наслади на тридневни купони, преди да се качи на возилото. Тогава бе запечатана емблематичната му снимка - гол до кръста и с разперени ръце най-отпред (снимката най-долу).

Сега обаче на Грийлиш можеше да му се случи нещо много неприятно и да пострада. В социалните мрежи се появи видео, в което крилото танцува с високо вдигнати ръце, но при рязкото тръгване на автобуса той за малко не полита от него. Помага му съотборникът му Жереми Доку с бързата си реакция.

Медиите на Острова веднага предположиха, че Грийлиш отново е пиян като кирка.

През изминалия сезон 28-годишният халф записа само 3 гола и 3 асистенции в 36 мача на "гражданите" във всички турнири. Той акостира на "Етихад стейдиъм" през лятото на 2021 г. срещу 117,5 милиона евро, които Сити плати на Астън Вила.

Grealish nearly fell off the bus 😭😭😭😭 pic.twitter.com/ML2hBYuwdF