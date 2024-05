След официалния край на сезона на всички големи първенства в Европа, вече е ясно, че нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн е новият носител на "Златната обувка" за най-добър голмайстор за сезон 2023/24. Англичанинът отбеляза 36 гола в 32 мача в Бундеслигата и спечели по доста категоричен начин отличието, със сериозна преднина пред всичките си конкуренти.

Това ще бъде малка утеха за 30-годишния англичанин, след като клубът му изигра доста разочароващ за собствените си стандарти сезон и не успя да спечели нито едно отличие през годината.

На втората позиция в крайното класиране за отличието се нареди друг нападател от Бундеслигата. Това е голмайсторът на Щутгарт Серу Гираси, който наниза 28 попадения в 27 мача през кампанията.

Миналогодишният носител на отличието Ерлинг Холанд се нареди на третото място в крайното класиране, като раздели тази позиция с голмайстора на Пари Сен Жермен Килиан Мбапе. Двамата отбелязаха по 27 гола.

По-назад в класацията останаха Лаутаро Мартинес, Артьом Довбик и Лоис Опенда, който разделиха 5-ото място с по 24 отбелязани попадения през сезона.

