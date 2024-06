Флорентино Перес вече е №1 по трофеи в Шампионската лига и КЕШ

Флорентино Перес спечели своя седми трофей в Шампионската лига като президент на Реал Мадрид и по този начин задмина човека, на когото е кръстен клубният стадион.

🚨 HISTORY: Florentino Pérez surpassed Santiago Bernabéu yesterday and is now the president with the most UCL/European Cup trophies in Real Madrid’s history. pic.twitter.com/wqYaWUjMa4