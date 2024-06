Александър Везенков ще има нов отбор в НБА

Баскетболист №1 на България Александър Везенков най-вероятно ще продължи кариерата си в Торонто Раптърс.

Това твърди журналистът Ейдриън Войнаровски, следящ отблизо случващото се в НБА. Според него към Канада ще замине и Дейвиън Мичъл, а в замяна Кингс ще получи Джейлън Макданиълс.

Сделката е с цел намаляване на фонда заплати на Сакраменто, като очакванията са разходите за това да спаднат с около 8 милиона долара.

По-рано днес генералният мениджър на Сакраменто Кингс Монти Макнеър изненадващо обяви, че има възможност българинът да остане в Кингс, противно на всички слухове за трансфер.

Преди дни пък се заговори, че Сашо може да се завърне в Олимпиакос.

Sources: Toronto is sending Jalen McDaniels to the Kings for Davion Mitchell and Sasha Vezenkov.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 27, 2024