Ювентус с първи летен трансфер

Бразилският полузащитник Дъглас Луис е първото ново попълнение на Тиаго Мота в Ювентус, обявиха официално от клуба.

“Старата госпожа” ще плати трансферна сума от 50 млн. евро за Луис на Астън Вила. Халфът парафира петгодишен договор с новия си клуб.

В момента полузащитникът играе за Бразилия на Копа Америка. В замяна Астън Вила ще закупи Самуел Илинг Джуниър и Енцо Баренекеа на обща стойност 22 млн. евро от “бианконерите”.

🗣🤳 Hey Bianconeri! It's Douglas Luiz here with a special shoutout just for you! pic.twitter.com/vbbAkT3gcU