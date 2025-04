Ламин Ямал с приза Laureus за "Откритие на годинана"

Ламин Ямал получи наградата Laureus за "Откритие на годинана". Освен легендарните кариери, наградата отчита и началото им. И най-вече, ако са толкова зрелищни като тази на Ямал, който само на 17 години се превърна в световна звезда благодарение на ролята си в Барселона и испанския национален отбор, с който спечели Европейското първенство.

Крилото беше отличен с наградата "Откритие на годината", която оценява спортното и социалното въздействие на младия играч от Рокафонда, който само за няколко месеца се настани в съзнанието на всички футболни фенове.

🏆 Lamine Yamal is the Laureus World Breakthrough of the Year#Laureus25 pic.twitter.com/IvBkTEgvXl