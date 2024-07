Торонто Раптърс официално представи Александър Везенков като нов играч в отбора. Най-добрият български баскетболист пристигна в Канада след трейд със Сакраменто Кингс.

Раптърите получиха Везенков, Дейвиън Мичъл, както и изборът на Кингс от тазгодишния драфт Джамал Шийд, както и избов във втория кръг на драфта през следващото лято. В същото време Кингс получиха Джейлън МакДаниелс.

Бъдещето на Везенков обаче все още не е ясно. Съществува възможност той да напусне Торонто и да се завърне в Европа.

Welcome to the family, Sasha 🤝 pic.twitter.com/sHKVF6YMCM