Стефано Пиоли пое гранд от Саудитска Арабия

Стефано Пиоли е новият треньор на гранда от Саудитска Арабия Ал Итихад, твърди Фабрицио Романо. 58-годишният специалист е подписал договор за три години.

Той заменя на поста Марсело Гаярдо, който беше освободен от поста официално във вторник.

Арабският клуб е амбициран да се противопостави на Ал Хилал и Ал Насър през новия сезон, след като изминалата кампания беше разочароваща.

За Пиоли това ще е първи клуб извън Италия. През последните пет години той беше начело на Милан. Преди това е ръководил Палермо, Киево, Интер, Болоня и Фиорентина.

🚨 EXCL: Stefano Pioli signs three year deal as new Al Ittihad manager! 🟡⚫️🇸🇦



Saudi’s back and Al Ittihad ready for new ambitious era with former Serie A winner manager at AC Milan.



Ittihad believe Pioli is perfect choice for new project.



Here we go. 🇮🇹🤝🏻 pic.twitter.com/CCnzyrH412