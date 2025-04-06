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Спортът по ТВ в неделя (6 април)

Спортът по ТВ в неделя (6 април)

6 Април, 2025 09:55 533 2

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Ето какво може да гледата по телевизията днес

Спортът по ТВ в неделя (6 април) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

10.00 Триатлон: PTO Тур в Сингапур Евроспорт 2

10.45 Колоездене: Обиколка на Фландрия, мъже Евроспорт 1

12.15 „Крумовград“ - „Хебър“ Диема спорт

12.30 Художествена гимнастика, Световна купа БНТ 3

13.00 Баскетбол, „Рилски спортист“ - „Балкан“ МАХ Спорт 2

13.30 „Лече“ - „Венеция“ МАХ Спорт 3

13.30 Баскетбол, „Манреса“ - „Сарагоса“ Диема спорт 2

14.00 „Сейнт Джонстън“ - „Селтик“ Ринг

14.00 Тенис, турнир в Букурещ, финал МАХ Спорт 1

14.00 Баскетбол, „Тенерифе“ - „Гранада“ Нова спорт

14.00 Мотокрос: Световен шампионат в Сардиния, MX2, първо състезание Евроспорт 2

14.45 „Локомотив“ (Сф) - „Славия“Диема спорт

15.00 „Лас Палмас“ - „Реал Сосиедад“ МАХ Спорт 4

15.00 Снукър: Тур чемпиъншип, финал Евроспорт 2

16.00 „Емполи“ - „Каляри“ МАХ Спорт 3

16.00 „Фулъм“ - „Ливърпул“ Диема спорт 2

16.00 „Брентфорд“ - „Челси“ Диема спорт 3

16.00 „Тотнъм“ - „Саутхемптън“ Нова спорт

16.00 Тенис, турнир в Маракеш, финал МАХ Спорт 2

17.15 „Берое“ - „Левски“ Диема спорт

17.15 „Севиля“ - „Атлетико“ МАХ Спорт 4

17.45 „Аякс“ - НАК Ринг

17.45 Колоездене: Обиколка на Фландрия, жени Евроспорт 1

18.00 Волейбол, „Тренто“ - „Пиаченца“ МАХ Спорт 1

18.00 Мотокрос: Световен шампионат в Сардиния, MXGP, второ състезание Евроспорт 2

18.30 „Манчестър Юнайтед“ - „Манчестър Сити“ Диема спорт 2

18.30 „Унион“ - „Волфсбург“ Диема спорт 3

19.00 „Аталанта“ - „Лацио“ МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, „Берое“ - „Левски“ МАХ Спорт 2

19.15 Маунтинбайк: Световна купа в Аракса, олимпийско крос кънтри, жени Евроспорт 1

19.30 „Валядолид“ - „Хетафе“ МАХ Спорт 4

19.30 ПАОК - „Олимпиакос“ Нова спорт

20.00 НБА, „Шарлът“ - „Чикаго“ Диема спорт

20.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Тексас, четвърти ден Евроспорт 2

21.00 Снукър: Тур чемпиъншип, финал Евроспорт 1

21.30 Футбол: „Панатинайкос“ - АЕК Нова спорт

21.45 Футбол: „Рома“ - „Ювентус“ МАХ Спорт 3

21.45 „Марсилия“ - „Тулуза“ Диема спорт 2

22.00 „Воляреал“ - „Атлетик“ МАХ Спорт 4

22.00 Тенис, турнир в Хюстън, финал МАХ Спорт 1

22.00 Наскар, състезание в Южна Каролина МАХ Спорт 2

22.30 „Порто“ - „Бенфика“ Ринг

22.30 НБА, „Оклахома“ - „ЛА Лейкърс“ Диема спорт


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Благодаря

    10:05 06.04.2025

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