Спортът по ТВ в неделя (6 април)

10.00 Триатлон: PTO Тур в Сингапур Евроспорт 2
10.45 Колоездене: Обиколка на Фландрия, мъже Евроспорт 1
12.15 „Крумовград“ - „Хебър“ Диема спорт
12.30 Художествена гимнастика, Световна купа БНТ 3
13.00 Баскетбол, „Рилски спортист“ - „Балкан“ МАХ Спорт 2
13.30 „Лече“ - „Венеция“ МАХ Спорт 3
13.30 Баскетбол, „Манреса“ - „Сарагоса“ Диема спорт 2
14.00 „Сейнт Джонстън“ - „Селтик“ Ринг
14.00 Тенис, турнир в Букурещ, финал МАХ Спорт 1
14.00 Баскетбол, „Тенерифе“ - „Гранада“ Нова спорт
14.00 Мотокрос: Световен шампионат в Сардиния, MX2, първо състезание Евроспорт 2
14.45 „Локомотив“ (Сф) - „Славия“Диема спорт
15.00 „Лас Палмас“ - „Реал Сосиедад“ МАХ Спорт 4
15.00 Снукър: Тур чемпиъншип, финал Евроспорт 2
16.00 „Емполи“ - „Каляри“ МАХ Спорт 3
16.00 „Фулъм“ - „Ливърпул“ Диема спорт 2
16.00 „Брентфорд“ - „Челси“ Диема спорт 3
16.00 „Тотнъм“ - „Саутхемптън“ Нова спорт
16.00 Тенис, турнир в Маракеш, финал МАХ Спорт 2
17.15 „Берое“ - „Левски“ Диема спорт
17.15 „Севиля“ - „Атлетико“ МАХ Спорт 4
17.45 „Аякс“ - НАК Ринг
17.45 Колоездене: Обиколка на Фландрия, жени Евроспорт 1
18.00 Волейбол, „Тренто“ - „Пиаченца“ МАХ Спорт 1
18.00 Мотокрос: Световен шампионат в Сардиния, MXGP, второ състезание Евроспорт 2
18.30 „Манчестър Юнайтед“ - „Манчестър Сити“ Диема спорт 2
18.30 „Унион“ - „Волфсбург“ Диема спорт 3
19.00 „Аталанта“ - „Лацио“ МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, „Берое“ - „Левски“ МАХ Спорт 2
19.15 Маунтинбайк: Световна купа в Аракса, олимпийско крос кънтри, жени Евроспорт 1
19.30 „Валядолид“ - „Хетафе“ МАХ Спорт 4
19.30 ПАОК - „Олимпиакос“ Нова спорт
20.00 НБА, „Шарлът“ - „Чикаго“ Диема спорт
20.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Тексас, четвърти ден Евроспорт 2
21.00 Снукър: Тур чемпиъншип, финал Евроспорт 1
21.30 Футбол: „Панатинайкос“ - АЕК Нова спорт
21.45 Футбол: „Рома“ - „Ювентус“ МАХ Спорт 3
21.45 „Марсилия“ - „Тулуза“ Диема спорт 2
22.00 „Воляреал“ - „Атлетик“ МАХ Спорт 4
22.00 Тенис, турнир в Хюстън, финал МАХ Спорт 1
22.00 Наскар, състезание в Южна Каролина МАХ Спорт 2
22.30 „Порто“ - „Бенфика“ Ринг
22.30 НБА, „Оклахома“ - „ЛА Лейкърс“ Диема спорт
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Град Козлодуй
10:05 06.04.2025