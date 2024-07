Появиха се подробности около представянето на Мбапе в Реал Мадрид

Появиха се подробности около представянето на Килиан Мбапе като играч на Реал Мадрид.

Според Sport.es представянето на играча е планирано за 16-и юли (вторник), независимо от резултатите на Франция на Евро 2024. Церемонията ще се състои на стадион “Сантяго Бернабеу”, където в центъра на терена ще бъде монтирана сцена, до която Мбапе ще върви по коридор от фойерверки под формата на огън. Походът на футболиста ще бъде придружен от музика на известна група, чието име все още не се разкрива. Играчът ще бъде заснет от камера с 360-градусов изглед.

На сцената ще го очакват президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес и почетният президент Хосе Мартинес Санчес. На палубата, инсталирана наблизо, церемонията ще бъде наблюдавана от роднини на Мбапе и други официални гости на събитието.

Договорът на френския футболист с Реал е до 2029 г., като французинът се присъединява към мадридчани от Пари Сен Жермен, където прекара последните седем години, а преди това бе собственост на Монако. През последната кампания изигра 48 мача фланелката на парижани, вкара 44 гола и направи 10 асистенции.

🚨 Kylian Mbappé’s Real Madrid presentation:



• There will be a catwalk installed.

• Fire effects on stage.

• Live music.

• Fireworks.

• 360° panoramic cameras. @diarioas pic.twitter.com/57XxUhEL1F