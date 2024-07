Голям успех: Стоян Копривленски победи кикбоксовата легенда Буакау Банчамек

Стоян Копривленски записа най-голямата победа в своята кариера!

Той свали в нокдаун и победи със съдийско решение кикбоксовата легенда на Тайланд Буакау Банчамек.

Битката беше 1/4-финал от заключителния турнир на K-1 World MAX 2024 в Токио (Япония), пише sportal.bg.

Копривленски изигра един от най-добрите рундове в своята кариера през втората част. Той доминираше над 42-годишния ветеран, а малко преди гонга го свали с впечатляващ хайкик.

HUGE UPSET!



Stoyan Koprivlenski defeats Buakaw via Unanimous Decision in the World Max 70kg Quarter Finals



(📸: @Beyond_Kick)#k1max pic.twitter.com/SpcyYm9vXE