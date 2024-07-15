Сортът по ТВ в понеделник (15 юли)

09.00 Снукър: Шанхай Мастърс, първи кръг Евроспорт 2

11.30 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 3

13.00 Тенис, турнир в Хамбург МАХ Спорт 1

14.30 Тенис, турнир в Бощад МАХ Спорт 2

14.30 Снукър: Шанхай Мастърс, първи кръг Евроспорт 2

15.00 Колоездене: Обиколка на Ен, трети етап, мъже Евроспорт 1

16.00 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 3

17-30 Волейбол, България – Турция (под 18 г.) МАХ Спорт 2

20.00 Тенис, турнир в Хамбург МАХ Спорт 1

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