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Сортът по ТВ в понеделник (15 юли)

15 Юли, 2024 06:15 345 0

Сортът по ТВ в понеделник (15 юли)

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Ето какво може да гледаме днес

Сортът по ТВ в понеделник (15 юли) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

09.00 Снукър: Шанхай Мастърс, първи кръг Евроспорт 2
11.30 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 3
13.00 Тенис, турнир в Хамбург МАХ Спорт 1
14.30 Тенис, турнир в Бощад МАХ Спорт 2
14.30 Снукър: Шанхай Мастърс, първи кръг Евроспорт 2
15.00 Колоездене: Обиколка на Ен, трети етап, мъже Евроспорт 1
16.00 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 3
17-30 Волейбол, България – Турция (под 18 г.) МАХ Спорт 2
20.00 Тенис, турнир в Хамбург МАХ Спорт 1


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