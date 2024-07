18-годишният французин подписва с Манчестър Юнайтед

Централният защитник на Лил Лени Йоро е пристигнал в Манчестър, за да премине медицински прегледи. 18-годишният французин е договрил личните си условия и се очаква скоро да подпише договор с "червените дяволи". Сумата, която Юнайтед ще плати за услугите на младия талант, е 50 млн. паунда.

Появиха се спекулации, че Йоро може да премине в Реал Мадрид, като дори самият той имаше подобно желание. За момента обаче сумата, която Лил иска за своя футболист, е твърде висока за "кралете".

През изминалия сезон Йоро записа 44 двубоя за Лил във всички турнири, като успя да отбележи 3 гола.

