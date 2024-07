Трансферът на вратаря на Манчестър Сити в Ал-Насър пропадна

Трансферът на вратаря на Манчестър Сити Едерсон в Ал-Насър пропадна, но друг клуб от Саудитска Арабия, в лицето на Ал Итихад, проявява интерес към бразилеца, съобщава Фабрицио Романо.

Едерсон вече е бил потърсен от клуба и има желание да се премести в Саудитска Арабия, като лесно ще постигне разбирателство за личните си условия.

Сега пред Ал Итихад остава двата клуба да договорят трансфера. Манчестър Сити не е готов да продаде Едерсон за сума по-малка от 50-60 милиона евро.

🚨🟡⚫️ Al Ittihad have approached Ederson and he remains keen on move to Saudi Pro League, as he also agreed on terms with Al Nassr but deal collapsed.



Talks to follow between clubs with Man City to insist on €50/60m valuation, not easy one... but Al Ittihad are trying. pic.twitter.com/5UbGN7RHFu