ЦСКА иска да привлече швейцарски нападател от Дармщад

ЦСКА е в яростно търсене в привличането на нов централен нападател, след като през последните седмици вече се раздели с няколко. Реномираният германски репортер – Флориан Плетенберг, потвърди, че „червените“ са в напреднали преговори с футболиста на германския Дармщад Филип Стоилкович.

24-годишният стрелец може да акостира при столичани срещу 1,5 милиона евро пък потвърждава друг негов колега, пише gong.bg.

ЦСКА има амбицията да вземе футболиста с договор за три години, а той ще пристигне моментално при отбора на Томислав Стипич.

