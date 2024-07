Арсенал победи Манчестър Юнайтед пред американска публика

Вицешампионът на Англия Арсенал победи с 2:1 носителя на купата на страната Манчестър Юнайтед в контролна среща, която се игра в лосанджелиското предградие Ингълууд, предаде БТА.

По регламент двата отбора се бяха разбрали да си бият и дузпи, независимо от крайния изход, като при тях "червените дяволи" бяха по-точни и се наложиха с 3:2.

Срещата на стадион "SoFi" започна по-добре за тима на Манчестър Юнайтед, който откри още в деветата минута. Маркъс Рашфорд пусна пас от дълбочина към Расмус Хьойлунд, който се пребори със защитник на Арсенал и от малък ъгъл бе точен за 1:0.

Само шест минути по-късно обаче голмайсторът бе заменен заради контузия. В 25-ата минута Арсенал изравни чрез Габриел Жезус, който засече ниско центриране от левия фланг. Съдиите зачетоха попадението, въпреки че изглеждаше, че бразилският нападател на лондончани е в засада, но нито страничният рефер се намеси, нито в мача се използва системата за видеоповторения.

Десет минути преди края на първото полувреме дойде и вторият притеснителен момент за мениджъра на Манчестър Юнайтед Ерик тен Хаг, след като стана ясно, че новото попълнение Лени Йоро също получи контузия и също като Хьойлунд напусна игра преждевременно. След мача Тен Хаг заяви, че все още не може да каже колко сериозни са травмите на двамата.

През второто полувреме темпото в иргата спадна след многото смени. Арсенал обаче успя да стигне до победата с хубав самостоятелен пробив на Габриел Мартинели в 81-вата минута. При дузпите вратарят на Манчестър Юнайтед Андре Онана хвана изстрела на Кай Хаверц, а след това и Якуб Кивиор не уцели вратата на "червените дяволи". Единственият пропуск за тима от Манчестър бе на Итън Уитли, а победния наказателен удар бе реализиран от реабилитирания в състава Джейдън Санчо.

All the love in LA ❤️ pic.twitter.com/IzwDunaP46