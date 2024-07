Легендарен защитник официално подписа с Комо

Френският защитник Рафаел Варан, който стана световен шампион през 2018 година, премина в италиански елитен Комо с договор за две години и опция за продължаването му, съобщи клубът от Серия А.

31-годишният защитник, който прекара последните три сезона в Манчестър Юнайтед, а преди това игра в Реал Мадрид, пристигна в Комо като свободен агент.

Como 1907 is thrilled to announce the signing of French defender @raphaelvarane from Manchester United on a two year deal with an option to extend. pic.twitter.com/AcaVatSNcS