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3-и кръг в Първа лига стартира днес - ПРОГРАМА

2 Август, 2024 09:21 447 1

3-и кръг в Първа лига стартира днес - ПРОГРАМА

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Хебър Пазарджик и Славия откриват кръга, мачът е в София

3-и кръг в Първа лига стартира днес - ПРОГРАМА - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

2 август, петък, 19:00 ч./в София, ст."Ал. Шаламанов"
Хебър Пазарджик - Славия

2 август, петък, 21:15 ч.
Локомотив Пловдив - Левски

3 август, събота, 19:00 ч.
Спартак Варна - ЦСКА София

3 август, събота, 21:15 ч.
Лудогорец Разград - Арда Кърджали

4 август, неделя, 19:00 ч.
Локомотив София - Черно море Варна

4 август, неделя, 21:15 ч.
Крумовград - Ботев Пловдив

5 август, понеделник, 19:00 ч.
Септември София - ЦСКА 1948

5 август, понеделник, 21:15 ч.
Ботев Враца - Берое Стара Загора


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