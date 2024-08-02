3-и кръг в Първа лига стартира днес - ПРОГРАМА

2 август, петък, 19:00 ч./в София, ст."Ал. Шаламанов"
Хебър Пазарджик - Славия
2 август, петък, 21:15 ч.
Локомотив Пловдив - Левски
3 август, събота, 19:00 ч.
Спартак Варна - ЦСКА София
3 август, събота, 21:15 ч.
Лудогорец Разград - Арда Кърджали
4 август, неделя, 19:00 ч.
Локомотив София - Черно море Варна
4 август, неделя, 21:15 ч.
Крумовград - Ботев Пловдив
5 август, понеделник, 19:00 ч.
Септември София - ЦСКА 1948
5 август, понеделник, 21:15 ч.
Ботев Враца - Берое Стара Загора
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1 Град Козлодуй
09:24 02.08.2024