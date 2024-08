Барселона награждава с нов договор героя от Олимпиадата

От Барселона са решили да наградят героя за Испания от Олимпиадата Фермин Лопес с нов договор, пише каталунското издание “Спорт”. 21-годишният играч бе с основна заслуга за поредния триумф на “Ла Фурия” това лято, като вкара 6 гола на олимпийския турнир, два от които на финала срещу домакина Франция вчера.

Изявите на Фермин, който бе част от успеха на Испания и на Евро 2024, са следени внимателно от ръководството на Барселона, което възнамерява скоро да му предложи нов договор и значително увеличение на заплатата, както и доста по-висока клауза за откупуване, която в момента е 400 млн. евро. Сегашният му контракт е до 2027 г., като каталунците са наясно, че цената му вече със сигурност се е покачила след страхотните игри през това лято.

Фермин ще получи едноседмична почивка след олимпийския триумф и няма да бъде на разположение на новия наставник на Барса Ханзи Флик за гостуването на Валенсия.

Футболистът бе наложен в първия състав на каталунците през изминалия сезон от предишния треньор Чави Ернандес, като в 43 мача вкара 11 гола и даде 1 асистенция.

