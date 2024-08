Борусия Дортмунд привлича германски национал

Борусия Дортмунд уреди привличането на германския национал от Хофенхайм Максимилиан Байер, пише Флориан Плетенберг. "Жълто-черните" ще платят малко над 30 млн. евро за 21-годишния нападател, като в тази сума са включени и бонуси.

Договорът на Байер с вестфалци ще бъде до лятото на 2029 година.

Очаква се в началото на седмицата той да премине медицински прегледи, след което официално да бъде представен.

Максимилиан Байер направи много силен минал сезон. Той вкара 16 гола в 35 мача, а това му донесе и място в състава на Германия за Европейското първенство по футбол.

Борусия имаше нужда от нов нападател, след като Никлас Фюлкруг беше продаден на Уест Хем, а до края на месеца се очаква и Юсуфа Мукоко да напусне.

🚨⚫️🟡 EXCL | DONE DEAL: Maximilian #Beier will join Borussia Dortmund ✔️



…. after the total agreement between #BVB and TSG Hoffenheim has been reached now!



▫️Transfer fee: a bit more than €30m all-in

▫️Contract until 2029.



21 y/o striker will undergo his medical soon.… pic.twitter.com/bdp3n9QvKV

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 11, 2024