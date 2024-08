Манчестър Сити привлича звезда на Ливърпул?

Манчестър Сити е близо до привличането на Луис Диас от Ливърпул, поне това твърди испанският журналист Маркос Бенито. Той споделя, че "гражданите" вече са се разбрали с колумбиеца и са готови да платят 70 милиона евро на мърсисайдци.

Твърди се още, че Сити предлагат петгодишен договор на 27-годишното крило. Подобен трансфер би бил много изненадващ, особено дни преди началото на Висшата лига. Освен това Луис Диас е един от основните футболисти на Ливърпул с 98 мача, в които е вкарал 24 гола и е направил 13 асистенции.

🚨 BREAKING NEWS: Spanish journalist Marcos Benito has made a bizarre claim that Luis Diaz is signing for Manchester City. He states City are ready to pay €70M. pic.twitter.com/UR0tPFymH7