Медалистка от Париж 2024 стана сервитьорка (ВИДЕО)

Китайската гимнастичка Джоу Яцин се наслади на сладкия вкус на успеха със сребърен медал в Париж 2024.

Но семейството ѝ се е погрижило тя да остане здраво стъпила на земята, след като се върне у дома.

В социалните мрежи се появи видео как 18-годишната китайка сервира храна в ресторант, собственост на родителите ѝ в град Хънян.

Облечена в олимпийската си униформа, тя носи купа супа на масата в претъпканото заведение.

Яцин спечели сребро на гредата за жени в Париж. Тя беше първа след квалификационния етап с резултат от 14.866, но на финала китайската състезателка успя да постигне 14.100 и завърши зад италианката Алис Д'Амато. Тя привлече и внимание към себе си с обърканото си изражение, след като видя Д'Амато и Манила Еспозито да хапят медалите си.

