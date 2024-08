Предлагат Марко Верати на Ливърпул

Директорите на Ливърпул са получили предложение клубът да привлече Марко Верати. 31-годишният опорен полузащитник играе за катарския Ал-Араби след дългогодишен престой във френския гранд Пари Сен Жермен.

Както е известно, английският клуб претърпя провал в опитите си да вземе Мартин Субименди от Реал Сосиедад, след като испанският халф сам отказа да акостира на Острова, предпочитайки ландшафта на Сан Себастиан.

🚨(🌗) | @GraemeBailey: Liverpool have been offered the chance of signing Qatari Club Al-Arabi midfielder Marco Verratti (31) before the end of the summer transfer window ☎️🏁 pic.twitter.com/TZGCmSvIqP