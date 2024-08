Фен на Левски счупи камери на стадиона в Разград - ВИДЕО

Фен на Левски беше заснет с вандалски акт в сектора за гости на стадион „Хювефарма Арена“ по време на мача на „сините“ с Лудогорец. В събота вечерта „орлите“ спечелиха домакинския си двубой с 1:0, с което нанесоха първата загуба на тима на Станислав Генчев от началото на сезона.

Левски се радваше на поредната солидна подкрепа, която е рекордна за гостуващ отбор в Разград, след като домакините позволиха на левскари да закупят билети и за сектор „А“ на стадиона.

Един от най-популярните профили в социалната мрежа „Х“ за ултраси разпространи видео, на което привърженик на Левски чупи камери за наблюдение в сектора за гости на „Хювефарма Арена“. Запалянкото е прикрил лицето си шапка и сложена върху главата си фланелка.

17.08.2024🇧🇬Ludogorec Razgrad - Levski Sofia, Levski away sector, more here: https://t.co/QIvss1oKoa pic.twitter.com/LYiuqr48ll