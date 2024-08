Скандал в тениса! Световният №1 дал 2 положителни допинг проби

Световният номер едно в тениса - Яник Синер, даде положителна проба за клостебол (анаболен стероид) през март тази година, съобщава Международната агенция за почтеност на тениса (ITIA).

Италианецът обаче избегна сериозно наказание, защото доказа, че веществото е попаднало в тялото му поради небрежност. Независимият съд прие това обяснение, но Синер ще бъде лишен от 400 точки и $325 000 от наградния фонд за полуфинала на Мастърс в Индиън Уелс. Тогава италианецът загуби от Карлос Алкарас в битката за класиране на финала.



Синер даде първия положителен тест на турнира в Индиън Уелс на 10 март, а вторият - осем дни по-късно. И двете показаха наличието на клостебол „в ниски концентрации“.

Тенисистът обяснил и доказал, че веществото е попаднало в тялото му от член на екипа, който лекувал кожна рана със спрей, продаван без рецепта в Италия. Въпросният човек го използвал от 5 до 13-ти март и през този период е правил масаж на Синер, в резултата на който клостеболът е проникнал в тялото на тенисиста.

