УЕФА с обяснение за свое нововъведение (ВИДЕО)

УЕФА публикува видео с обяснение за автоматичния жребий, който ще бъде изтеглен с компютър, за основната фаза на Шампионска лига, Лига Европа и Лигата на конференциите.

В първите два по сила турнира системата е една и съща. Когато отбор бъде изтеглен на ръка от първа урна, компютърът автоматично ще определи осемте му съперника.

Опонентите ще бъдат по два тима от всяка урна (едно домакинство и едно гостуване), като един тим може да се изправи срещу максимум два отбора от една и съща държава.

В Лигата на конференциите урните са шест, като всеки тим ще срещне по един от урна, а на случаен принцип ще бъдат определени домакинствата и гостуванията.

🚨 OFFICIAL: The new UEFA Champions League draw explained. pic.twitter.com/H0BqkMpr4L