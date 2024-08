20-годишна полякиня със зрелищен нокаут (ВИДЕО)

20-годишната ММА състезателка от Полша Виктория Чиевска сътвори зрелищен нокаут, който може и да е претендент за нокаут на годината.

Само две минути след началото на битката ѝ с Ериани Кастенада, Чиевска използва страхотна комбинация от ляво кроше и десен хай-кик, който прати Кастенада в безсъзнание още преди да е паднала на земята. Успехът за полякинята бе четвърти в нейната професионална кариера.

Битката Чиевска - Кастенада бе част от основната бойна карта на събитието KSW 97, което се проведе в Търнов, Полша в събота (24.08).

SPEECHLESS! 😲@chicatoro2004 We want more! 🇵🇱 Wiktoria Czyżewska, WOW! 🔥🤯🔥 pic.twitter.com/XpmTsAUBBR