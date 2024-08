Горан Драгич сложи край на своята незабравима кариера - ВИДЕО

Горан Драгич сложи официален край на своята незабравима кариера. Словенецът получи още една доза признание. Това се случи по време на бенефиса на бившия гард, наречен „Нощта на дракона“, който се състоя в „Стожице Арена“, Любляна. Мачът в чест на словенската легенда бе изпълнен с множество атрактивни изпълнения и забавни моменти, а присъствието на сериозен брой баскетболни икони придаде допълнителен блясък на събитието, пише bgbasket.com.

В отбора на Драгич се включиха имена като Крис Бош, Стив Неш, Сани Бечирович, Матиас Смодиш, Рашо Нестерович, Предраг Данилович, Яка Лакович, братята Домен и Еразем Лорбек. 38-годишният ветеран можеше да разчита още на подкрепата на Клемен Препелич, Никола Вучевич, Жига Димец и Влатко Чанчар, както и на своя брат – Зоран. От другата страна съзвездието от играчи и легенди събра в един тим Лука Дончич, Никола Йокич, Богдан Богданович, Луис Скола, Бобан Марянович, Урош Слокар, Деян Бодирога, Бостян Нахбар, Дирк Новицки, Бено Удрих, Саша Загорац, Яка Блажич и Алексей Николич.

NIKOLA JOKIC THROWS AN OOP OFF THE BACKBOARD TO HIMSELF FOR THE DUNK 🤯 pic.twitter.com/KOpANcWvnh