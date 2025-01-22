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Спортът по ТВ в сряда (22 януари)

Спортът по ТВ в сряда (22 януари)

22 Януари, 2025 06:46 162 1

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  • баскетбол-
  • волейбол-
  • биатлон-
  • сноуборд-
  • ски

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в сряда (22 януари) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

06.30 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 1
11.00 Биатлон: Зимна универсиада в Торино, масов старт, мъже - Евроспорт 2
12.00 Ски ориентиране: Зимна универсиада в Торино, спринтова щафета - Евроспорт 2
13.00 Биатлон: Зимна универсиада в Торино, масов старт, жени - Евроспорт 2
14.00 Сноуборд: Зимна универсиада в Торино, паралелен слалом, мъже и жени - Евроспорт 2
17.30 Футбол: „Бешикташ“ - „Атлетик“ - бТВ Екшън
19.00 Футбол: „Ал Итихад“ - „Ал Шабаб“ - МАХ Спорт 1
19.00 Волейбол: „Марица“ - „Младост“ - МАХ Спорт 2
19.00 Волейбол: „Фенербахче“ - „Нант“ - МАХ Спорт 4
19.45 Футбол: „Лайпциг“ - „Спортинг“ - бТВ Екшън
19.45 Футбол: „Шахтьор“ - „Брест“ - Ринг
19.45 Баскетбол: „Апоел“ (ТА) - „Бахчешекир“ - МАХ Спорт 3
21.00 Волейбол: „Веро Волей“ - „Вакъфбанк“ - МАХ Спорт 1
21.30 Волейбол: „Конелиано“ - „Жешов“ - МАХ Спорт 2
21.30 Баскетбол: „Партизан“ - „Париж“ - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: ПСЖ - „Манчестър Сити“ - бТВ Екшън
22.00 Футбол: „Реал“ - „Залцбург“ - Ринг
22.00 Футбол: „Плимут“ - „Бърнли“ - Диема спорт 2
22.00 Голф: PGA тур, "Фармърс иншурънс оупън", първи ден - Евроспорт 2


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  • 1 гробаря

    0 0 Отговор
    хиляди богаташки семейства и чaветата им ще бъдат намерени когато се носи вунята на paзлoжeнo и гъмжат от 4epвeи!!!

    06:55 22.01.2025

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