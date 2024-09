Нов проблем за Барселона

Халфът на Барселона Фермин Лопес ще отсъства от игра около три седмици, след като получи контузия на слабините по време на подготовка с младежкия национален тим на Испания до 21 години, предаде ДПА.

21-годишният Лопес беше част от първия тим на Испания, който става европейски шампион това лято, а след това игра и за олимпийския отбор, спечелил титлата в Париж.

Лопес получи контузията по време на тренировка за европейските квалификация с Шотландия и Унгария. Той беше върнат в Барселона, за да му се направят снимки и пълни прегледи.

