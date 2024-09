УЕФА наложи глоба от 2 млн. евро на Рома

Комисията на Европейската футболна централа (УЕФА) за финансов контрол на клубовете (CFCB) наложи глоба от 2 млн. евро на Рома за нарушаване на принципите на финансовия феърплей, съобщиха от пресслужбата на УЕФА.

Според информацията, до санкцията се е стигнало, след като от римския клуб са превишили междинните целеви показатели за финансовата 2023 година.

Рома бе сред 10-те клуба, които са в режим на урегулиране през сезон 2023/24 година.

Roma fined €2 million by UEFA for slight breach of Financial Fair Play in 2023/24 https://t.co/dQSPfKq3ND