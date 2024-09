Страшен скандал предизвика новият селекционер на Англия още преди дебюта си

В събота вечер Англия гостува на стадион „Авива“ в Дъблин на Република Ирландия в първия си мач от група „B“ на турнира Лига на нациите. Това ще бъде и първи мач за временния селекционер на „лъвовете“ Лий Карсли, който замени Гарет Саутгейт.

50-годишният специалист, обаче, предвизвика куп полемики на Острова в навечерието на дебюта си днес. Причината за това е, че той обяви, че няма намерение да пее националния химн „God Save the King“ преди мача довечера. Карсли, който е роден в Бирмингам, но има ирландски корени и цели 39 мача именно за Ирландия.

„Това с пеенето на химна е нещо, с което винаги съм се борил, когато играех за Ирландия. Имам предвид това разстояние между загрявката ти, излизането ти на терена и забавянето с химните, това е нещо, което никога не съм правил. Винаги бях наистина фокусиран върху играта и първите си действия в играта. Наистина открих, че през този период бях предпазлив относно това, че умът ми се отклонява“, заяви Карсли.

„Имахме националния химн и с отбора до 21 години на Англия и в този момент съм напълно концентриран. Мисля как ще се настрои съперникът и първите ни действия в мача. Напълно уважавам и двата химна и разбирам колко много означават и за двете страни“, каза още новият селекционер на „Трите лъва“.

Обясненията на Карсли, обаче, не бяха приети никак добре от медиите в Англия, някои от които остро разкритикуваха изявленията му и дори призоваха да бъде уволнен.

„Да пееш националния химн преди мачовете винаги те надъхва и се изпълваш с патриотизъм. Не разбирам решението на Карсли”, пише за Daily Mail бившият английски национал Марк Райт.

„Карсли трябва да бъде уволнен от Футболната асоциация. Отказът му да пее химна е предателство и той не става за мениджър на Англия“, добавя Джеф Пауъл, също от Daily Mail.

„Покойният Свен-Йоран Ериксон пееше химна ни и дори не беше от нашата страна. Не ми пука, че е играл за Ейре, но ако има някаква политическа причина да не пее химна, тогава той трябва да напусна“, казва политическият коментатор за BBC Алекс Армстронг.

„Ако той не пее химна, не може да очаква да води Англия“, пише и Джейсън Бърт от The Telegraph.

Все пак, обаче, има и редица коментари, които казват, че за тях е по-важно какво ще покажат възпитаниците на Карсли на терена, като дават пример с добрите му постижения с отбора на Англия до 21 години, който спечели Европейското първенство миналата година.

