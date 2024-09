Дюбоа "размаза" Джошуа с един удар (ВИДЕО)

Вчера световният шампион на IBF в тежка категория Даниел Дюбоа (21-2, 20 нокаута) празнува своя 27-и рожден ден. "Празнува" в случая обаче не е съвсем точното определение, защото боксьорът определено не е в настроение за партита и забавления - предстои му мегасблъсък със сънародника и бивш шампион Антъни Джошуа (28-3, 25 КО), който ще се състои след две седмици в Лондон на "Уембли".

Въпреки това екипът на Дюбоа му подготви подарък и му подари торта с образа на съперника му направо в тренировъчната зала. Сърцатият Даниел не наруши режима и бързо унищожи калоричното изкушение с директен удар в лицето на Джошуа.

Daniel Dubois celebrating his birthday today by putting his fist through an Anthony Joshua cake ahead of their fight on Sept 21st…



[🎥 @Queensberry]

pic.twitter.com/Q2PVpynDx3